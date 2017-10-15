15.10.2017 (14:52)

«Оборонлес» производит работы по уходу за лесом

Тюменский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России приступил к выполнению работ по уходу за лесами (проходные рубки).

На сегодняшний день разработаны и утверждены технологические карты, установлены знаки безопасности, проведено устройство погрузочных площадок и уборка опасных деревьев. Проходные рубки выполняются в рамках Государственного задания на 2017 год, площадь проведения рубок ухода составляет 10,5 га. Проходная рубка проводится в целях улучшения качественного состава лесов.

Также работники Ингодинского филиала «Оборонлес» Минобороны России провели уход за 40-метровым разрывом вдоль автодороги, соединяющей населенные пункты. Также, выполнены работы по уходу за противопожарными минерализованными полосами вокруг населенных пунктов п.Горный и п.Горный-1.

Всего в целях выполнения Государственного задания по противопожарному обустройству лесов было обновлено 26 км минерализованных полос.

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