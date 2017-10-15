15.10.2017 (14:46)

В Смоленске прошли соревнования по гиревому спорту среди военнослужащих

По итогам личного первенства гиревиков победителями в различных возрастных группах стали курсант Военной Академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (ВА ВПВО РФ) Данила Смирнов и старший лейтенант воинской части 83069 Дмитрий Глухов – в весе до 75 кг.

В весовой категории свыше 75 кг первые места завоевали представители Военной Академии курсант Виктор Амбросенков, капитан Сергей Калякин и подполковник Иван Дрейке.

В рамках Спартакиады уже прошли состязания по плаванию, нырянию в длину, метанию гранаты, соревнования в беге с низкого старта на 200, 400 метров, эстафета и кросс. Также в июле завершилась серия игр по мини-футболу. В общем зачете лидирует команда Военной Академии.

Впереди у военнослужащих соревнования по волейболу, стрельбе и гимнастике.

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