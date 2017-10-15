15.10.2017 (14:17)

Артиллеристы Западного военного округа сдают контрольную проверку

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Ленинградской области, выполнили задачи по постановке неподвижного заградительного огня (НЗО). Боевые стрельбы проходят в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 года.

По замыслу учения бронетанковые и мотопехотные подразделения условного противника перешли в наступление. Артиллеристы, применив 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», создали на пути противника непроходимую зону заградительного огня, тем самым остановив его атаку и подход резервов.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, а также для оценки обстановки на поле боя были применены беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение на командный пункт артиллерийского дивизиона.

При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша и их быстрому оставлению после стрельбы.

Также в ходе контрольных занятий артиллеристы выполняют задачи маршевой подготовки, отрабатывают нормативы по развертыванию техники на огневых позициях и их фортификационному оборудованию.

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