15.10.2017 (14:07)

Около 700 учений по антитеррору проведено на Каспийской флотилии

С нового учебного года в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии проведено около 700 учений по противодействию терроризму и предотвращению совершения террористических актов.

Учения проводились как под руководством командования флотилии, так и командиров воинских частей, в военных городках, дислоцированных в Астраханской области, и в Республике Дагестан.

В ходе проведения тренировок военнослужащие отрабатывали организацию взаимодействия дежурной службы части с подразделениями антитеррора, действия личного состава при получении сигнала об угрозе проведения террористического акта и отражении нападения на воинскую часть.

В частности на территории военных городков морской пехоты и береговых воинских частей проведены учения по отражению нападения террористической группы на военный городок.

На корабельных соединениях, отработаны действия дежурно-вахтенной службы соединения и экипажей кораблей при получении сигнала об угрозе проведения террористического акта с использованием подводных диверсионных групп.

Всего в учениях по противодействию терроризму было задействовано порядка 1000 военнослужащих, до 50 единиц вооружения и военной техники и около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии.

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