15.10.2017 (13:58)

В Ставропольском крае юнармейцы принимают самое активное участие в акции «Успей сказать «Спасибо!»

В рамках акции «Успей сказать «Спасибо!», проходящей в Ставропольском крае, юнармейцы, студенческие отряды и волонтеры выполняют ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, убирают и ремонтируют воинские захоронения и Мемориалы Славы и высаживают памятные аллеи.

Впервые на Ставрополье в рамках данной акции силами молодежи были посажены две липовые аллеи в городе Невинномысске и городе Георгиевске по 72 липы в каждой.

Количество деревьев, выбранных для Аллеи Победы – это символ 72-й годовщины Великой Победы.

Поздравил всех участников Ации полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Константинович Цыбин.

«В год экологии эта акция особенно актуальна, ведь посадка деревьев – важнейшая часть экологического вклада в борьбе с загрязнением воздуха и изменением климата. Основная же цель мероприятия кроется в сохранении памяти о важном историческом событии, о тех, кто победным маршем дошел до Берлина, и о тех, кто пал на полях сражений, не увидев победного мая 1945-го». – сказал ветеран.

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