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15.10.2017 (13:48)

Военные инженеры ЮВО приступили к очистке полигона Алагяз после учений КСОР ОДКБ

Военные инженеры российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, приступили к очистке высокогорного полигона «Алагяз» от взрывоопасных предметов после подготовки и проведения практических действий войск Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) в ходе совместного учения «Взаимодействие – 2017».

В течение трех дней, назначенные группы разминирования очистят более 100 Га полигонной территории от неразорвавшихся боеприпасов, использованных во время учений. Найденные взрывоопасные предметы на месте будут уничтожаться методом подрыва, с использованием накладных зарядов.

Мероприятия по очистке полигонов проводятся в преддверии начала сдачи российским соединением итоговой проверки за период обучения.

Всего к мероприятиям привлечено более 300 военнослужащих,  50 единиц военной техники и около 10 собак минно-розыскной службы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , «Боевое братство-2017»
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