15.10.2017 (13:38)

В Северо-Кавказском СВУ состоялось посвящение в суворовцы

В Республике Северная Осетия-Алания в г.Владикавказ на Мемориале Славы прошло торжественное посвящение в суворовцы воспитанников учебного заведения.

Торжественная церемония началась с прохода знамённой группы и вноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени.

Всего к торжественной клятве было приведено 49 воспитанник СВУ. После принятия клятвы суворовца каждый воспитанник получит удостоверение суворовца и погоны.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования Владикавказского военного гарнизона, Правительства и Парламента РСО-Алания, администрации г.Владикавказ и родители воспитанников училища.

Северо-Кавказское суворовское военное училище воссоздано в 2014-м году на базе кадетской школы-интерната «Владикавказский кадетский корпус» по инициативе Министра обороны РФ и Правительства Республики Северная Осетия-Алания. Решением Правительства РФ о передаче кадетской школы-интерната в ведение Минобороны и возвращения статуса суворовского военного училища была восстановлена историческая справедливость в отношении старейшего учебного заведения, история которого исчисляется с 1901 года.

Для юных защитников Родины в училище предусмотрена дополнительная подготовка в различных кружках, тематических классах, а также спортивных секциях. Суворовцы имеют возможность заниматься в специально оборудованных классах подготовки молодых водителей, совершать выходы по туристическим маршрутам, постигать основы начальной военной подготовки. На территории суворовского военного училища оборудован городок для игры в «пейнтбол» с необходимым оборудованием на 24 человека, а также «скалодром» для занятий по горной подготовке.

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