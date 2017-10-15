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15.10.2017 (13:03)

Михайловская военная артиллерийская академия проведет первый полноценный выпуск офицеров после трехлетнего перерыва

В конце текущего учебного года после вынужденного трехлетнего перерыва Михайловская военная артиллерийская академия (далее МВАА) произведет полнокровный выпуск офицеров, свыше 600 человек.

Все выпускники МВАА востребованы соединениями и частями, а также центральными органами управления Вооруженных сил, различными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, прежде всего войсками Национальной гвардии.

Михайловская военная артиллерийская академия является единственной в Российской Федерации военной образовательной организацией высшего образования, занимающейся подготовкой кадровых офицеров для ракетных войск и артиллерии. Кроме того, академия является ведущим научно-исследовательским центром, проводящим научные исследования в интересах развития ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации.

За последние три года количество обучающихся в академии иностранных военных выросло вдвое. С 2015 года решением Совета министров обороны ОДКБ академии дан статус базовой учебно- методической организации по подготовке военных кадров для государств - участников ОДКБ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Военная академия , Выпуск
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