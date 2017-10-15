15.10.2017 (12:23)

Техника зенитных ракетных войск ВКС переведена на зимний период эксплуатации

В соединениях и воинских частях противовоздушной обороны Воздушно-космических сил завершен перевод военной техники зенитных ракетных и радиотехнических войск на зимний период эксплуатации.

Для проведения регламентных работ в каждой воинской части были созданы специальные посты технического обслуживания.

В ходе проведения работ была проверена работоспособность агрегатов, электрических и информационных систем, произведена замене масел, смазок, охлаждающей жидкости. При проверке систем и механизмов особое внимание уделялось соблюдению мер безопасности военнослужащих.

На зимний сезон подразделения обеспечены горючим и смазочными материалами в полном объеме.

Кроме того, с военнослужащими проведены занятия по изучению правил эксплуатации техники в зимних условиях при низких температурах.

По результатам работы комиссией объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил военная техника получила допуск к эксплуатации в зимний период и боевому применению.

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