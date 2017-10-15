15.10.2017 (11:53)

Тульские десантники провели первый молебен в новом войсковом храме, построенном на территории воинской части.

На территории гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ начал действовать войсковой храм.

Храм создан в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, в нем десантники смогут находится во время проведения вечерних, утренних, дневных богослужений, Божественной литургии,а также Крещения, Венчания, Соборования и отпеваний.

Помимо таинств и других богослужений в храме будут совершаться молебны в православные праздники и памятные даты российского воинства.

Построенный войсковой храм, на постоянной основе сможет принимать одновременно около 300 посетителей. До этого Тульские десантники проводили богослужения в молельной комнате и храмах находящихся в городе.

В ближайшее время войсковой храм проведет первое в своей истории Крещение и Венчание.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице