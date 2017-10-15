15.10.2017 (11:45)

В Приамурское соединение МТО ВВО поступили новые полевые кухни

В соединение материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, поступили современные полевые кухни ПАК-200М-04 на базе шасси КамАЗ-5350.

Современные кухни ПАК-200М предназначены для обеспечения горячей пищей до 200 человек. Важнейшей особенностью данных кухонь, является возможность приготовления пищи на марше в движении. Фургон оснащается всей необходимой аппаратурой, обеспечивающей автономную работу в различных условиях, в том числе фильтровентиляционной установкой, которая позволяет поварам выполнять свои задачи даже на зараженных территориях.

Внутри фургона монтируется набор блоков специального оборудования от жарочного шкафа, до мясорубки и овощерезки. Для нагревания котлов и приготовления пищи могут использоваться, дизельное топливо или обычные дрова.

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