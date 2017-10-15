15.10.2017 (10:56)

В Хабаровске состоится торжественная встреча именного самолета ВТА ВВО

В текущем месяце на одном из военных аэродромов Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровске, состоится торжественная встреча первого именного самолета Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» военно-транспортной авиации округа.

Решение о присвоении почетного наименования было принято постановлением Военного совета объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Ан-12 прошел модернизацию, отличается обновленным бортовым оборудованием. На сегодняшний день он базируется на Камчатке.

В парке военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ всего шесть именных самолетов, Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» стал седьмым.

Справочно:

Александр Павлович Светогоров (1904-1935) - советский военный полярный летчик СССР, участник спасения экипажа и пассажиров парохода «Челюскин» (1934), с 1920 года – в рядах РККА, с 1924 года - в бригаде ВВС РККА, с 1930 года служил на Дальнем Востоке.

26 июня 1935 года вылетев по срочной телеграмме-вызову в нелетную погоду, Светогоров разбился в тайге Хабаровского края. Восемьдесят лет не был захоронен. 25 июня 2016 года в Хабаровске, в торжественной обстановке, состоялось захоронение летчика Александра Светогорова. В этот же день на братской могиле был открыт памятник.

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