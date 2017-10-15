15.10.2017 (09:24)

На учении РВСН, проходящем в Алтайском крае, условных диверсантов блокировали минными заграждениями

Специалисты провели ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, создав минное поле протяжённостью около 1500 метров.

В ходе командно-штабного учения РВСН, проходящего в Алтайском крае, инженерные подразделения Барнаульского ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК «Тополь».

Минирование дорог осуществлялось с использованием средств дистанционного действия группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные группы противника.

По замыслу учения, для срыва передвижения подразделений обеспечения диверсанты уничтожили мост. На дублирующем мосту, который рассматривался в качестве резервного, выявлены силовые и поперечные трещины, которые не позволяют переправить крупногабаритную технику. Для дальнейшего прохождения колонны военные инженеры развернули тяжёлый механизированный мост ТММ-3.

На подступах к полевым позициям была обнаружена условная диверсионно-разведывательная группа. По решению командира дивизии для её локализации, а также дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений необходимо было использовать подвижный отряд заграждения соединения с применением УМЗ (универсальных минных заградителей).

Специалисты провели ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, создав минное поле протяжённостью около 1500 метров.

Кроме этого, в позиционных районах проводятся мероприятия по дополнительной маскировке мест расположения частей и подразделений.

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