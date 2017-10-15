15.10.2017 (23:31)

Подразделения материально-технического обеспечения РВСН проводят дозаправку пусковых установок «Ярс» на полевых позициях

\После интенсивных маневренных действий в ходе командно-штабного учения РВСН с Тагильским ракетным соединением, подразделения материально-технического обеспечения проводят дозаправку автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования. Для этих целей задействованы автомобильные средства заправки и транспортировки горючего АСЗТГ, которые доставили на полевые позиции около 220 тонн дизельного топлива. Необходимость в их применении возникла после вывода из-под ударов агрегатов ракетного комплекса.

Особое внимание при проведении дозаправки пусковых установок и робототехнического комплекса было уделено вопросам маскировки АСЗТГ.

Кроме того, в ходе КШУ подразделения МТО ракетных полков отрабатывают вводную по уничтожению запасов материальных средств и их восполнению. В позиционные районы вывезено более 400 тонн материальных средств.

В данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов условного противника.

В общей сложности в проведении учения будет задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

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