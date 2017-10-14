14.10.2017 (22:04)

В Балтийске военным психологам вручили сертификаты

В Балтийской военно-морской базе (БВМБ) завершил свою работу всеармейский сбор «Школа военных психологов». Он начал свою работу 9 октября в Доме офицеров г. Балтийска

В его работе приняло участие более 100 военных психологов Вооруженных сил Российской Федерации

В рамках мероприятия для участников сбора были проведены мастер-классы, круглые столы и практические занятия, прозвучали научные доклады и лекции. Действующие психологи, разбившись на секции, под руководством опытных преподавателей постигали новые методики и современные подходы в различных направлениях военной психологии.

В работе «Школы военных психологов» принял участие начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев. Он выступил перед участниками сбора с докладом о состоянии и перспективах развития психологической службы, посетил секции и практические занятия по различным направлениям психологической деятельности.

Сегодня в завершающий день учебно-методических сборов «Школа военных психологов» пять учебных групп представили проекты алгоритмов изучения личностных особенностей военнослужащих. Эти проекты разрабатывались с учетом опыта работы специалистов психологических служб в Сирийской Арабской республике, на Совместном стратегическом учении «Запад-2017» при активном участии сотрудников ведущих научно-исследовательских организаций МО РФ.

В церемонии закрытии учебно-методических сборов принял участие заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Вячеслав Филатов, который выразил благодарность участникам сборов за активную и продуктивную работу, и вручил им сертификаты об окончании учебно-методического сбора «Школа военных психологов».

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