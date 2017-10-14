14.10.2017 (19:32)

В Михайловскую военную артиллерийскую академию поступают современные образцы военной техники

В 2018 году в Михайловскую военную артиллерийскую академию планируется поставить самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3».

В текущем году было поставлено более 50 современных образцов вооружения, военной техники и учебно-тренировочных средств. Это РСЗО «Ураган-1М» и «Торнадо-Г», минометные комплексы 2С12А «Сани», минометы 2Б23, радиолокационные средства и средства артиллерийской разведки «Фара-ВР», «Соболятник» и другие образцы ракетно-артиллерийского вооружения.

В течение ближайших месяцев в академии ожидается поставка еще как минимум 14 единиц вооружения и военной техники, такие как боевые машины РСЗО «Торнадо-С», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», радиолокационные средства и средства артиллерийской разведки «Аистенок», «Зоопарк-1М», АЗК-7М, СНАР-10М1, средства управления огнем артиллерии.

Справочно:

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

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