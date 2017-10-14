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14.10.2017 (19:14)

Офицеры Северного флота удостоены общественных наград

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» вручила общественные награды группе офицеров Северного флота. Вручал награды представитель общественной организации генерал-майор юстиции Анатолий Перевозчиков.

За высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных обязанностей, активное участие в патриотическом воспитании молодежи и возрождение лучших традиций российского офицерства Поздравительным письмом Общероссийской общественной организации «Офицеры России» были награждены командиры тяжелого атомного подводного крейсера «Северсталь» капитан 2 ранга Алексей Жиганов и командир подводной лодки «Саров» капитан 1 ранга Владимир Оленичев.

За высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, стойкость и мужество, за активную жизненную позицию, за патриотическое воспитание молодежи и возрождение лучших традиций российского офицерства общественной наградой – орденом «За офицерскую честь» был награжден командир атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» капитан 1 ранга Олег Цыбин.

Общественная организация «Офицеры России» совместно с Военно-Морским Флотом России неразрывно участвует во многих мероприятиях в рамках исполнения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Офицеры ВМФ не раз удостаивались общественных наград организации «Офицеры России». 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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