14.10.2017 (19:14)
Офицеры Северного флота удостоены общественных наград
Общероссийская общественная организация «Офицеры России» вручила общественные награды группе офицеров Северного флота. Вручал награды представитель общественной организации генерал-майор юстиции Анатолий Перевозчиков.
За высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных обязанностей, активное участие в патриотическом воспитании молодежи и возрождение лучших традиций российского офицерства Поздравительным письмом Общероссийской общественной организации «Офицеры России» были награждены командиры тяжелого атомного подводного крейсера «Северсталь» капитан 2 ранга Алексей Жиганов и командир подводной лодки «Саров» капитан 1 ранга Владимир Оленичев.
За высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, стойкость и мужество, за активную жизненную позицию, за патриотическое воспитание молодежи и возрождение лучших традиций российского офицерства общественной наградой – орденом «За офицерскую честь» был награжден командир атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» капитан 1 ранга Олег Цыбин.
Общественная организация «Офицеры России» совместно с Военно-Морским Флотом России неразрывно участвует во многих мероприятиях в рамках исполнения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Офицеры ВМФ не раз удостаивались общественных наград организации «Офицеры России».