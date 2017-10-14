14.10.2017 (18:07)

В Карачаево-Черкесии на базе горного соединения ЮВО прошел День призывника

В горном мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Карачаево-Черкесии, прошел День призывника. Мероприятие было организовано администрацией республики, а также республиканским военным комиссариатом при поддержке командования соединения ЮВО.

В рамках Дня призывника соединение посетили более 300 учащихся школ Зеленчукского района, в том числе отряд «Нарт» республиканского отделения Юнармии. Будущие защитники Отечества смогли своими глазами увидеть быт и условия, в которых военнослужащие постигают азы военного дела.

Специально для школьников была устроена выставка вооружения, военной и специальной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка САУ 2С1 «Гвоздика», многоцелевой тягач легко бронированный МТ-ЛБ, бронетранспортер БТР-80, инженерная машина разграждения ИМР-2 и др. Кроме того, гостям продемонстрировали современное стрелковое оружие, стоящее на вооружении соединения.

Перед ребятами выступили командир соединения полковник Сергей Дмитриев, военный комиссар Арсен Темиров, а также представители правительства Карачаево-Черкесии, ветеранских организаций, республиканского отделения Юнармии, духовенства.

Заместитель командира соединения по работе с личным составом майор Вадим Греблев в ходе информирования в клубе бригады разъяснил призывникам специфику военной службы в горной бригаде ЮВО, рассказал об участии военнослужащих соединения в героико-патриотической акции «Вахта памяти» в Приэльбрусье, а также в различных международных учениях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице