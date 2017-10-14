14.10.2017 (17:00)

Отряд кораблей Балтийского флота отправился в дальний поход

Отряд кораблей Балтийского флота под командованием капитана 1 ранга Андрея Кузнецова в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и среднего морского танкера «Кола» сегодня покинул Военную гавань в Балтийске и взял курс в Атлантику для выполнения плановых задач дальнего похода.

В месте базирования кораблей отряда состоялась торжественная церемония проводов. Вдоль причала были выстроены экипажи кораблей соединения. Военнослужащих отряда пришли проводить их родные и близкие. Здесь же состоялся торжественный митинг, где напутственные слова военным морякам сказали представители командования Балтийским флотом, ветераны Великой Отечественной войны, школьники Балтийска и военный священник Русской православной церкви, который отслужил короткую службу и окропил святой водой строй экипажи соединения надводных кораблей.

Под мелодию «Прощания славянки», исполненную военным оркестром, отряд кораблей вышел из Военной гавани в Балтийское море.

На борту кораблей отряда находятся противолодочные вертолеты Ка-27ПС, в состав экипажей отряда входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты.

В период похода экипажи кораблей выполнят множество различных учебно-боевых задач, среди которых совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами.

Экипажи палубных вертолетов морской авиации флота, которые базируются на корветах, проведут летные смены в акватории Атлантического океана, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

Впереди у отряда кораблей Балтийского флота сложная задача по преодолению скандинавских проливов Каттегат и Скагеррак с традиционно активным судоходством и капризными погодными условиями.

Основная задача похода — обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице