14.10.2017 (16:55)

Корабли Каспийской флотилии вернулись в порты базирования после проведенных учений

После проведения итоговых мероприятий боевой подготовки в Северной и Центральной частях Каспия в пункты постоянного базирования возвратилась группировка кораблей Каспийской флотилии в составе ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг» малых артиллерийских кораблей «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», базового тральщика «Магомед Гаджиев», рейдовых тральщиков, отряда десантных катеров с приданными судами обеспечения.

Проведённые учения являются заключительным этапом боевой подготовки корабельных сил Каспийской флотилии в летнем периоде обучения 2017 учебного года.

На первом этапе учения экипажи кораблей отработали мероприятия по приведению сил в боевую готовность с выходом из пункта базирования в район рассредоточения и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищённом рейде.

На втором, основном этапе учения были отработаны совместные действия корабельных группировок при ведении боя с надводными кораблями условного противника и уничтожение береговых объектов. В ходе ведения морского боя экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» успешно выполнил две ракетные стрельбы высокоточным оружием – комплексом «Калибр» – по морской и береговой целям. Обе ракеты точно поразили цель – корабельный щит-мишень (имитатор корабля условного противника) и командный пункт условного противника.

Также личный состав ракетных и артиллерийских кораблей провёл комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям из артиллерийских установок А-190 и «Дуэт».

Помимо боевых упражнений экипажи выполнили элементы совместного плавания кораблей различными строями в разное время суток, отработали организацию взаимодействия и связи между кораблями. А суда обеспечения провели учения по передаче запасов материальных средств между кораблями в море.

Зачетные тактические учения корабельных сил Каспийской флотилии в морских полигонах продолжались 5 суток. Учебно-боевые задачи выполняли более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В ходе учений кораблями группировки пройдено более 3000 морских миль (более 5000 км), выполнено около 30 боевых упражнений и 20 задач по противоподводно-диверсионному обеспечению.

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