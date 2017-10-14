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14.10.2017 (15:51)

В подмосковной Кубинке завершилось учение с экипажами пилотажных групп

На аэродроме Кубинка завершилось летно-тактическое учение с участием экипажей авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи».

Задействованные в мероприятии экипажи и авиационная техника в настоящий момент находятся в пунктах постоянной дислокации.

В ходе учения летчики истребителей Су-30СМ и МиГ-29 отработали перебазирование на оперативные аэродромы, заступление на боевое дежурство по противовоздушной обороне, перехват воздушных целей, авиационное прикрытие действий ударной авиации и элементы дальнего и ближнего воздушного боя.

Летно-тактическое учение с Центром показа авиационной техники проходило в рамках контрольной проверки за 2017 учебный год под руководством начальника Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний генерал-лейтенанта Юрия Сушкова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВВС , Авиационные группы высшего пилотажа , Русские витязи , Стрижи , ВКС
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