14.10.2017 (15:10)

В День призывника молодым петербуржцам показали огневые и маневренные возможности танка Т-80

Сегодня более тысячи старшеклассников из 18 районов Санкт-Петербурга в рамках общегородского праздника «День призывника» познакомились с настоящей боевой техникой и смогли почувствовать себя в роли военнослужащих Армии России.

Общегородской праздник, подготовленный городской администрацией совместно с командованием Западного военного округа (ЗВО) и ДОСААФ России, прошел на базе полигона Сертоловского учебного центра, где для ребят была подготовлена яркая и насыщенная программа.

Для будущих защитников Отечества была организована масштабная выставка боевой техники, стоящей на вооружении войск ЗВО, а юные воспитанники школы ДОСААФ России продемонстрировали технику экстремального вождения на автомобилях. Одной из самых зрелищных частей праздника стали показательные заезды танкового экипажа с боевой стрельбой и действия мотострелкового взвода в наступательном бою.

В ходе мероприятия юноши смогли освоить азы сборки-разборки автомата и правила точного прицеливания, ознакомится с новейшими образцами вооружения, примерить на себе противогаз, попробовать пройти полосу препятствий, задать солдатам-сверстникам все волнующие их вопросы о военной службе.

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