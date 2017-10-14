14.10.2017 (14:43)

Военнослужащие ЮВО в Приэльбрусье завершили Вахту памяти

В поселке Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики завершилась героико-патриотическая акция «Вахта памяти».

В составе сводного поискового отряда было задействовано около 70 военнослужащих разведывательного батальона горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) и представители поисковых организаций.

Поисковики провели работу на южных склонах Эльбруса в районах Гарабаши, Ледовая база и Старый кругозор. Высота мест, на которых проводили работы поисковики, находятся в пределах от 3500 до 4000 метров над уровнем моря. В общей сложности было обследовано около 15 тыс. кв. метров.

Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы использовали современные миноискатели «Корнет» и другое специальное оборудованием. Все работы по поиску останков проводились военнослужащими в рамках отработки учебных задач по боевой подготовке в условиях высокогорья.

В период проведения акции «Вахта памяти-2017» в районе горы Эльбрус были обнаружены останки 12 советских воинов, а также около 700 фрагментов вооружения, боеприпасов и личных вещей военнослужащих, в том числе предметы обмундирования, боеприпасы и более 10 различных взрывоопасных предметов.

Героико-патриотическая акция «Вахта памяти» в Приэльбрусье проводится с 2013 года. Решение о проведении героико-патриотической акции было принято Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу в декабре 2012 года после его встречи с представителями поисковых организаций во Владикавказе.

За прошедший период с 2013 по 2016 год поисковики обнаружили останки более 150 советских воинов, а также более 4 тыс. фрагментов вооружения, боеприпасов и личных вещей военнослужащих.

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