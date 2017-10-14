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14.10.2017 (13:44)

Новобранцы, прошедшие все этапы строгого отбора, попадут в роту Почетного караула ЗВО

Новобранцы, прошедшие все этапы строгого отбора, попадут в роту Почетного караула (РПК) Западного военного округа (ЗВО).

Кандидаты на военную службу по призыву в РПК проходят особый отбор, начиная с районного военкомата, при этом в первую очередь учитывается желание самого призывника.

Все военнослужащие роты обладают высокими морально-деловыми качествами, ростом не ниже 180 см, физически развитые. Большинство призывников роты готовились к прохождению службы в элитном подразделении Западного военного округа несколько лет.

Солдаты роты Почетного караула ЗВО принимают участие во всех официальных и протокольных мероприятиях на северо-западе России. Военнослужащие РПК обеспечивают церемонии инаугурации глав субъектов РФ, встречают и провожают руководителей иностранных государств и зарубежных военных делегаций, принимают участие во всех памятных мероприятиях Санкт-Петербурга.

За время прохождения службы солдаты в совершенстве осваивают все строевые приемы и учатся виртуозно владеть своим главным оружием — самозарядным карабином Симонова. Своеобразной визитной карточкой роты Почетного караула ЗВО стала церемония развода караулов в Петропавловской крепости, которая летом еженедельно собирает тысячи зрителей — петербуржцев и гостей города.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Почетный караул , 154 ОКПП
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