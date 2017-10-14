14.10.2017 (13:21)

Корабли и авиация Балтийского флота обеспечивают испытания ледокола «Илья Муромец»

В ходе испытаний ледокола «Илья Муромец» в Балтийском море на его борт в течение следующей недели будут проводиться посадки вертолетов. В полетах будут задействованы палубные вертолеты Ка-27ПС морской авиации Балтийского флота.

Винтокрылые машины будут пилотировать экипажи 929-го Государственного летного испытательного центра и АО «Камов», которые совершат более 40 посадок в темное и светлое время суток.

Ранее для испытаний по буксировке был привлечен учебный корабль «Перекоп» Ленинградской военно-морской базы, который исполнял роль буксируемого судна.

В ходе испытаний будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола, работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.

Ледокол нового поколения «Илья Муромец» был заложен на Адмиралтейских верфях 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице