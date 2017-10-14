14.10.2017 (11:09)

В Севастополе прошел чемпионат ВМФ по военно-морскому пятиборью

В Севастополе на спортивных объектах Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова (ЧВВМУ) прошел чемпионат Военно-Морского Флота (ВМФ) России по военно-морскому пятиборью, в котором приняли участие восемь сборных команд, представляющих флоты, учебные заведения и учебные центры ВМФ.

Соревнования включали стрельбу из пистолета Макарова, преодоление полосы препятствий, плавание на 50 метров вольным стилем, метание гранат на точность и дальность, кросс на восемь километров.

В командном зачете первое место завоевали спортсмены ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, на второй позиции – команда Черноморского флота, сборная Северного флота заняла третье место.

Соревнования в Севастополе проводились в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных силах в 2017 году.

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