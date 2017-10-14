14.10.2017 (12:44)

Корабли Морских сил самообороны Японии будут открыты для посещения жителями Владивостока

16 октября с 10.00 до 11.30 и с 13.00 до 15.00 корабли Морских сил самообороны (МССО) Японии «Касима», ошвартованный на 33 причале Корабельной набережной города Владивосток будут открыты для посещения жителями и гостями приморской столицы.

Все желающие смогут посетить эсминец «Харусамэ» и учебный корабль «Касима», пришедшие во Владивосток с неофициальным визитом, осмотреть их вооружение, а также в ходе экскурсии ознакомиться с условиями службы и быта моряков и курсантов военно-морских учебных заведений Японии.

Визит кораблей МССО Японии продлится в течение пяти дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий.

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