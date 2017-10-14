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14.10.2017 (11:22)

В Новгородской области отдельный поисковый батальон обнаружил останки семерых защитников Отечества

С 20 сентября военнослужащими 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) в деревне Мясной Бор Новгородской области проведена поисковая разведка планируемого места строительства военно-исторического музея.

В результате операции было найдено 7 останков солдат РККА и 2 советских медальона.

Всего за год личным составом 90-го отдельного специального поискового батальона был найдено более 150 останков солдат РККА, около 10 единиц вооружения, 7 медальонов, 2 медали, свыше 100 единиц боеприпасов и 1 фрагмент самолета МИГ-3.

90-й отдельный поисковый батальон ЗВО – единственное воинское подразделение в составе Минобороны России, предназначенное исключительно для поисковых работ на местности и увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

Большинство военнослужащих батальона до призыва в Вооруженные Силы РФ участвовали в поисковой деятельности в составе волонтерских отрядов в Ленинградской области и других регионах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ , Поисковики , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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