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14.10.2017 (10:03)

Более 300 призывников и юнармейцев посетили образцовую воинскую часть Тульского соединения Воздушно-десантных войск

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) в городе Тула провели с призывниками, юнармейцами и школьниками День призывника на территории гвардейского парашютно-десантного полка Тульского воздушно-десантного соединения.

В ходе проведения мероприятий знакомства с буднями военнослужащего ВДВ, дети  всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» в Тульской области, учащиеся старших классов средних школ и призывники увидели быт и повседневную жизнь десантника.

Военнослужащие на плаце воинской части и воздушно-десантном комплексе демонстрировали детям и призывникам профессиональные навыки, проводили показ во владении приемами рукопашного боя, сборке и разборке стрелкового оружия, снаряжении магазинов, а также метании учебных ручных гранат и владении средствами индивидуальной защиты.

Десантники научили прибывших учеников старших классов средних школ, профессиональных училищ и колледжей области правильно прицеливаться из стрелкового оружия, показали, как применять боевую технику и стрелковые тренажеры.

В День призывника тульские десантники смогли ознакомить более 300 молодых юношей и девушек с повседневной деятельностью защитника отечества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска
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