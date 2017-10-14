14.10.2017 (10:03)
Более 300 призывников и юнармейцев посетили образцовую воинскую часть Тульского соединения Воздушно-десантных войск
Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) в городе Тула провели с призывниками, юнармейцами и школьниками День призывника на территории гвардейского парашютно-десантного полка Тульского воздушно-десантного соединения.
В ходе проведения мероприятий знакомства с буднями военнослужащего ВДВ, дети всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» в Тульской области, учащиеся старших классов средних школ и призывники увидели быт и повседневную жизнь десантника.
Военнослужащие на плаце воинской части и воздушно-десантном комплексе демонстрировали детям и призывникам профессиональные навыки, проводили показ во владении приемами рукопашного боя, сборке и разборке стрелкового оружия, снаряжении магазинов, а также метании учебных ручных гранат и владении средствами индивидуальной защиты.
Десантники научили прибывших учеников старших классов средних школ, профессиональных училищ и колледжей области правильно прицеливаться из стрелкового оружия, показали, как применять боевую технику и стрелковые тренажеры.
В День призывника тульские десантники смогли ознакомить более 300 молодых юношей и девушек с повседневной деятельностью защитника отечества.