14.10.2017 (08:20)

Военнослужащих Приамурского объединения ВВО оценят на уровень физической подготовленности офицеры штаба Сухопутных войск ВС РФ

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, стартовала массовая контрольная проверка по физической подготовке. Все категории военнослужащих от рядовых до генералов уровень подготовленности оценят офицеры штаба Сухопутных войск ВС РФ, прибывшие для контроля комплексной итоговой проверки за текущий год обучения.

Военнослужащие будут оценены на быстроту, силу и выносливость. Кроме традиционных 3 километров, 100 метров бега и подтягивания предусмотрены марш броски на 5 километров в экипировке с оружием, армейский рукопашный бой и специальная военизированная полоса препятствий.

Физическая подготовка в объединении является неотъемлемой частью быта военнослужащих. Кроме того постоянно проводится анализ и внедряются новые формы и методы физических упражнений. Так успешно апробирована и набирает популярность методика подготовки по системе «армейский кроссфит», которую адаптировали к армейской среде, доработали и внедрили в учебный процесс специалисты отдела физической подготовки объединения.

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