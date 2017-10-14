14.10.2017 (07:30)

Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи отряда кораблей Морских сил самообороны Японии

На 33 причале Корабельной набережной города Владивостока прошла торжественная церемония встречи эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» МССО Японии.

На церемонии встречи с приветственной речью выступили командующий приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга и командир отряда кораблей МССО Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ. Так же на мероприятии присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса Японии, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ. По старой русской традиции гостей встречали с хлебом и солью.

Визит кораблей МССО Японии продлится пять дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч. В последний раз корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.

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