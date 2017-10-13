13.10.2017 (12:42)

Юнармейцы Ульяновска будут учиться авиастроению

В ходе сотрудничества юнармейцы узнают секреты авиастроения и сами научатся проектировать и строить модели самолетов и квадрокоптеров, используя 3D-принтеры. Планируется набрать две группы по 10 человек каждая. Также курс предполагает экскурсии на Ульяновский авиастроительный завод «Авиастар-СП», на котором собираются тяжелые транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские самолеты.

Церемония подписания соглашения прошла в «Детском технопарке «Кванториум». После этого олимпийский чемпион Дмитрий Труненков провел занятие с юнармейцами и учениками «Кванториума» по теме «История успеха».

Реализация данной образовательной программы стала возможной благодаря ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), соглашение с которой «ЮНАРМИЯ» подписала в августе этого года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017». Данный документ предполагает сотрудничество в сфере дополнительного образования юнармейцев и профессиональной ориентации в области авиации и авиастроения.

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