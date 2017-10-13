13.10.2017 (22:02)

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин встретился со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой

13 октября в Постоянном представительстве России при ООН и других международных организациях в Женеве состоялись консультации между заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом А.В.Фоминым и специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии С. де Мистурой.

В ходе состоявшегося обмена мнениями были отмечены проявившиеся в последнее время позитивные тенденции в развитии ситуации в Сирии в результате успехов, достигнутых в борьбе с террористами ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» при ключевой роли ВКС России и запуске процесса деэскалации. Стороны сошлись во мнении о необходимости подкрепить эти важные подвижки энергичными шагами в направлении политического урегулирования через инклюзивный межсирийский диалог.

Обсуждались также вопросы наращивания международной гуманитарной помощи сирийскому народу, содействия в восстановлении объектов жизнеобеспечения, разминировании. С российской стороны было подчеркнуто, что такие меры могли бы приблизить перспективы политического решения, окончательного искоренения терроризма и возвращения стабильности на сирийскую землю.

Стороны условились продолжить контакты.

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