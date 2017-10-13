13.10.2017 (21:43)

В ЦДРА открылась выставка «Служим военной культуре»

В Центральном Доме Российской Федерации имени М.В.Фрунзе состоялись экскурсии по открывшимся художественным выставкам Союза художников России. В центре внимания посетителей были выставки «Служим военной культуре» и «Дорога художника».

Экскурсию посетили военнослужащие, представители гражданского персонала Минобороны России и члены их семей.

Они стали участниками экскурсии по художественной выставке «Служим военной культуре», в ходе которой также с большим интересом познакомились с творчеством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации капитана первого ранга в отставке Павла Бойко, заслуженного художника Российской Федерации Валерия Мокрушина и заслуженного работника культуры Российской Федерации полковника запаса Анатолия Пуклича.

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