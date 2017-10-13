13.10.2017 (20:39)

Поисковое движение России воспитывает патриотов

В штабе Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» состоялась встреча ответственного секретаря движения, члена Общественной палаты Российской Федерации Елены Цунаевой с председателем Попечительского совета Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, членом Общественной палаты Челябинской области Игорем Михайловым, в ходе которой были подведены итоги военно-поискового слета Уральского федерального округа «К поиску готов» в Чебаркульском гарнизоне, определены совместные мероприятия в 2017–2018 годах.

Движение создано в апреле 2013 года, объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов и является крупнейшей в стране организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Российской Федерации.

Как заявили участники встречи, один из важных факторов развития патриотического воспитания граждан России — многолетнее сотрудничество поисковых объединений Урала с командованием Центрального военного округа, органами государственной власти и местного самоуправления.

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