13.10.2017 (19:50)

Командующий Северным флотом поздравил гидрографов с профессиональным праздником

Сегодня, в день 190-летия гидрографической службы ВМФ России, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил гидрографов флота с профессиональным праздником.

В поздравлении отмечен вклад офицеров и гражданских специалистов гидрографической службы Северного флота в исследование Арктики и обеспечение навигационной безопасности плавания кораблей и судов.

Гидрографы Северного флота успешно проводят океанографические исследования в дальней и ближней морской зоне, в Баренцевом, Белом, Карском морях и море Лаптевых. В ходе экспедиций они изучают побережье, рельеф дна, параметры водной среды и различных физических полей Земли.

Только за один поход гидрографического судна «Сенеж», было проведено около 10 тысяч километров маршрутного промера, 2 тысячи километров подробной съёмки рельефа дна в районах «белых пятен» Карского моря, тысячи километров детальной съёмки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий, а также более 20 разовых дрейфовых океанографических станций.

В районе ледника Чаева на западном побережье Новой Земли обнаружен и описан ранее неизвестный остров, ещё более крупный чем те, что были открыты в 2016 году на восточном побережье архипелага в районе ледника Розе.

Большое внимание было уделено вопросам навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения в районах развёртывания сил флота в соответствии с замыслом проводимых учений. Отличилась группа, обеспечивающая действия отряда боевых кораблей Северного флота в сложных условиях плавания по акватории Северного морского пути, при отработке учебных задач в реке Енисей, на подходах к самой северной точке Евразии – мысу Челюскин, а также на Новосибирских островах и острове Средний архипелага Северная Земля.

Продолжается освоение и увеличение интенсивности использования новых больших гидрографических катеров проекта 19920. После завершения глубокой модернизации и дооборудования современными средствами навигации и океанографии в 2018 году планируется возвращение в строй гидрографического судна «Ромуальд Муклевич», которое также будет задействовано в исследованиях Арктики.

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