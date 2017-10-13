13.10.2017 (20:20)

Боевые расчеты ПВО Балтийского флота провели стрельбы на полигоне в Астраханской области

На полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.) боевые расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота выполнили стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор», «Стрела-10», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» и переносных зенитных ракетных комплексов по мишеням, имитирующим боевые самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и наземные цели.

Перед расчетами была поставлена задача уничтожить учебные цели как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонны.

В тактическом учении с боевой стрельбой приняли участие около 400 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники и вооружения.

В ходе учения зенитчики Балтийского флота успешно поразили все назначенные цели. Стрельбы стали завершающими в летнем периоде обучения подразделений 11-го армейского корпуса и соединения морской пехоты.

В настоящий момент личный состав и техника выполняют марш в места постоянной дислокации в калининградской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице