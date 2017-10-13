13.10.2017 (19:30)

На учении РВСН в Свердловской области расчеты комплексов с БЛА обнаружили условных диверсантов

В ходе командно-штабного учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проходящего в Свердловской области, для обнаружения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования активно применяются различные типы беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Расчеты комплексов с БЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 10 км обнаружили условную ДРГ, пытающуюся провести минирование дорог на маршрутах движения колонн. Наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения (трансформаторных подстанциях, распределительных узлах, котельных, хранилищах (складах) техники, имущества и горюче-смазочных материалов и других объектах соединения) в планы ДРГ входило уничтожение полевых складов и срыв выполнения ракетным полком боевой задачи.

После обнаружения диверсантов на дальних подступах к полевым позициям они были своевременно ликвидированы.

ДРГ, превосходящей по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать выполнение учебно-боевой задачи по проведению условного пуска ракет. Имитационные группы обозначения действий ДРГ насчитывали около 100 военнослужащих.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки.

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