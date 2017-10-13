13.10.2017 (19:26)
Тюменский филиал «Оборонлес» начал работы по уходу за лесами
Тюменский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России приступил к выполнению работ по уходу за лесами (проходные рубки).
На сегодняшний день разработаны и утверждены технологические карты, установлены знаки безопасности, проведено устройство погрузочных площадок и уборка опасных деревьев. Проходные рубки выполняются в рамках Государственного задания на 2017 год, площадь проведения рубок ухода составляет 10,5 га.
Проходная рубка проводится в целях улучшения качественного состава лесов.
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