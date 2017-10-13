13.10.2017 (18:18)

В Ставропольском ПКУ стартовал смотр спортивной работы среди до-вузовских образовательных учреждений Минобороны России

В Ставропольском президентском кадетском училище проходит смотр спортивной работы среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. Он проводится 1 раз в 2 года с целью определения уровня физической и спортивной подготовленности кадет и эффективности спортивно-массовой работы.

Торжественное открытие смотра спортивной работы началось с построения участников. С приветственным словом к кадетам обратился начальник училища генерал-майор Леонид Григорьевич Куц.

Накануне в присутствии руководства училища и старших воспитателей прошла жеребьевка участников смотра. Училище в основных упражнениях смотра по результатам жеребьёвки представляют по одному классу с каждого курса.

Итоги смотра будут подведены после подсчета очков по результатам выполнения всех упражнений.

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