13.10.2017 (18:17)

В войска призываются юнармейцы и специалисты, подготовленные ДОСААФ России

В ходе осенней призывной кампании 2017 года, проводимой на территории Западного военного округа, планируется направить для прохождения военной службы около 7,3 тысяч специалистов, подготовленных ДОСААФ России по 14 военно-учетным специальностям, что составит более 18% от общего количества граждан, призываемых на военную службу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа полковник Александр Никора.

При этом на военную службу впервые призываются юноши, вступившие в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

«Представители Юнармии участвуют в подготовке граждан Российской Федерации к военной службе в форме военно-патриотического воспитания, в том числе в ходе проведения молодёжно-патриотических акций «День призывника» и других торжественных мероприятий, связанных с отправкой молодого пополнения в войска (силы), – заявил полковник Александр Никора.

Далее он подчеркнул, что призыв граждан на военную службу будет проводиться максимально открыто как для средств массовой информации, так и для общества в целом.

«Представителям общественных организаций, как и раньше, будет предоставлена возможность непосредственно работать в составе призывных комиссий, родителям призывников – присутствовать на заседаниях призывных комиссий, когда принимается решение в отношении их сыновей, сопровождать их к месту прохождения военной службы, – сказал ВрИО начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО. – Мы готовы к открытому диалогу с общественными и правозащитными организациями, представителями ректората образовательных организаций и студенческим сообществом по вопросам, связанным с совершенствованием порядка исполнения гражданами воинской обязанности».

«В период проведения осенней призывной кампании 2017 года в штабе Западного военного округа будет организована работа «Горячей линии», осуществляющей оперативное рассмотрение и принятие незамедлительных мер по поступающим обращениям граждан», – добавил полковник Александр Никора.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице