13.10.2017 (18:15)

Число новобранцев с высшим образованием в войсках ЗВО постоянно растет

Весенний призыв показал, что состояние здоровья призывников улучшилось. Как рассказал представителям СМИ временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа полковник Александр Никора, почти 78 граждан, явившихся на призывные комиссии, признаны годными к военной службе без ограничений или с незначительными ограничениями.

В случае невозможности вынесения заключения о категории годности к военной службе, граждане в ходе медицинского освидетельствования призывными комиссиями направляются на медицинское обследование в учреждения здравоохранения. Весной 2017 года указанное обследование прошли более 16 тысяч человек.

Положительно сказывается на комплектовании войск (сил) увеличение числа призванных на военную службу граждан, имеющих высшее образование.

Весной 2017 года они составляли 19% от общего числа призванных и направленных в войска.

Естественно, мы стараемся максимально эффективно использовать этот потенциал: граждане, имеющие высшее образование, направляются преимущественно в учебные воинские части и соединения для подготовки из их числа специалистов, а также в научные роты.

В ходе призывной кампании особое внимание уделялось обеспечению комфортных условий при проведении воинских перевозок, которые в основном осуществлялись железнодорожным и автомобильным транспортом, а так же рейсами гражданской авиации.

Все призывники при отправке в войска, на сборных пунктах были обеспечены военной формой и другими предметами вещевого имущества по установленным нормам, а также средствами личной гигиены, входящими в комплект несессеров.

Всем новобранцам, направленным в Вооруженные Силы, еще на сборном пункте были выданы банковские карты. Это позволило обеспечить своевременное получение денежного довольствия, снизить вероятность различных злоупотреблений в этом вопросе, а также позволило родителям призывников, без каких-либо проблем перечислять им деньги.

Что касается организации питания призывников на сборных пунктах. Все призывники с первого дня обеспечивались трехразовым горячим питанием. Ассортимент продуктов полностью соответствует современным требованиям.

При перемещении к месту прохождения военной службы военнослужащие обеспечиваются рационами питания на весь путь следования. Во всех военных комиссариатах заранее накоплены индивидуальные рационы питания, а также всё необходимое имущество продовольственной и вещевой службы.

Для улучшения бытовых условий личного состава проведена и проводится работа по оборудованию в казарменных помещениях чайных комнат, установлены стиральные машины и душевые кабины.

Уборка помещений осуществляется с использованием моющих пылесосов.

Во многих воинских частях оборудованы бассейны, в казармах - тренажерные залы, в которых военнослужащие могут проводить и свободное время.

В настоящее время в Вооруженных Силах создано 12 научных рот. В них направляются только персонально отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России наиболее талантливые юноши, показавшие в ходе учебы в образовательных организациях склонность к научной работе.

В спортивные роты направляются кандидаты в сборные команды Российской Федерации по олимпийским видам спорта.

После отбора списки кандидатов в научные роты проверяются Военно-научным комитетом Вооруженных Сил, а в спортивные роты – Министерством спорта Российской Федерации.

Одновременно с призывом граждан на военную службу в соответствии с законодательством призывными комиссиями также принимались решения о направлении граждан на альтернативную гражданскую службу.

Напомню, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой имеют граждане, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы.

Весной 2017 года из 206 граждан, в отношении которых призывными комиссиями вынесено решение о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу, для ее прохождения направлено 136 человек, остальные установленным порядком получили отсрочку или освобождение.

Больше всего граждан для прохождения альтернативной гражданской службы весной 2017 года было направлено в учреждения здравоохранения (психоневрологические и наркологические диспансеры) на такие должности как санитар, мойщик, подсобный рабочий.

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