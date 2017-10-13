13.10.2017 (18:09)

С территории ЗВО на военную службу призывается на 5 тысяч человек меньше, чем осенью прошлого года

В ходе осеннего призыва в соответствии с Указом Президента РФ от 27 сентября 2017 года №445 в Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы будет призвано на военную службу и направлено для ее прохождения более 40 тыс. человек из субъектов Российской Федерации на территории Западного военного округа. Кроме того, 172 человека планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа полковник Александр Никора.

Он заметил, что впервые существенно сокращается количество граждан, призываемых на военную службу: осенью этого года их призывается на 5 тысяч человек меньше, чем осенью прошлого года, что связано с увеличением доли военнослужащих-контрактников в составе Вооруженных Сил РФ.

«Большинство призывников будут проходить военную службу недалеко от места жительства, либо в соседних регионах, – сказал полковник Александр Никора. – В тоже время новобранцы будут отправляться и в отдаленные воинские части, поскольку не все регионы могут обеспечить достаточное для комплектования соединений и воинских частей количество призывников. Направление для прохождения военной службы женатых военнослужащих, имеющих детей, а также военнослужащих, имеющих больных или пенсионного возраста родителей будет осуществляться в те субъекты Российской Федерации, где они проживают».

«Вместе с тем, в ряде регионов Российской Федерации отсутствуют воинские части, – продолжил ВрИО начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО. – В этом случае мы их направляем в воинские части, дислоцированные в близлежащих субъектах Российско Федерации».

В проведении осенней призывной кампании в Западном военном округе будут участвовать 26 субъектов Российской Федерации, в которых создано 1000 призывных комиссий. Призывную комиссию в каждом субъекте РФ возглавило высшее должностное лицо (губернатор, глава, мэр). На заседания призывных комиссий планируется вызвать более 200 тыс. граждан призывного возраста.

«Хотелось бы обратить внимание молодых людей, у которых истекли сроки отсрочек или освобождения от призыва на военную службу, и которые еще не получили повестки о явке в военные комиссариаты на призывные комиссии, самостоятельно прибыть на призывные пункты для уточнения сроков прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, чтобы избежать нарушений административного или уголовного Кодексов Российской Федерации. Особенно это касается тех юношей, которые не проживают по месту регистрации», – сказал полковник Александр Никора.

Среди особенностей осеннего призыва 2017 года – отсрочка студентам от призыва на весь период обучения по программам среднего профессионального образования. Кроме того, граждане, имеющие как высшее, так и среднее профессиональное образование, имеют право заключать контракт о прохождении военной службы.

Будет продолжено обеспечение молодого пополнения, направляемого для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации, на сборных пунктах военных комиссариатов военной формой одежды по видам и родам войск: ВМФ – черного цвета, ВДВ и ВКС – синего цвета, остальные – защитного цвета.

Кроме того, в ходе осенней призывной кампании военнослужащие будут обеспечиваться повседневными демисезонными куртками улучшенного образца 2017 года, изготовленными с использованием современных теплоизолирующих материалов (вместо искусственного меха – синтепон).

Наряду с этим, осенью 2017 года продолжится выдача гражданам, достигшим 27-летнего возраста и уклонившимся от военной службы по призыву, вместо военного билета специальной справки, наличие которой не позволит занимать государственные должности.

Призывными комиссиями весной 2017 года принято решений о выдаче справок в отношении более 2400 чел.

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