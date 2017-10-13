13.10.2017 (17:57)

Для информирования общественности о ходе призывной кампании в ЗВО на постоянной основе работают «прямые телефонные линии»

Как сообщил в беседе с журналистами временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа полковник Александр Никора, установленное указом Президента Российской Федерации задание на весенний призыв граждан на военную службу выполнено в полном объеме. В войска направлено более 48 тыс. человек.

Для решения поставленной задачи в 26 субъектах Российской Федерации было создано 979 муниципальных призывных комиссий и 26 призывных комиссий субъектов Российской Федерации под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (губернатора (мэра).

Начиная с весеннего призыва председателем призывной комиссии является должностное лицо не ниже заместителя главы муниципального образования (ранее председателем призывной комиссии мог быть любой представитель местной администрации).

На заседания призывных комиссий вызывалось более 205 тыс. граждан призывного возраста.

В отношении каждого из них были приняты законные решения: призвано на военную службу 48 201 человек, более 16 тыс. чел. было направлено на дополнительное медицинское обследование.

Помимо законодательно определенных обязательных членов, в состав призывных комиссий, как субъекта РФ, так и по муниципальным образованиям включаются представители Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», военно-патриотического движения «Юнармия», комитета «Солдатских матерей» и иных общественных организаций.

Как и ранее в целях разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности в период проведения осенней призывной кампании в штабе Западного военного округа была организована работа «прямой телефонной линии».

За период работы на ее телефоны поступило более 250 обращения. Еще более 500 обращений поступило по информационным системам общего пользования. Наибольшее количество обращений связано с вопросами прохождения медицинского освидетельствования и порядком определения годности к военной службе.

По всем обращениям заявителям даны исчерпывающие и квалифицированные ответы.

С целью повышения открытости для общества проводимых мероприятий и повышения качества комплектования войск молодым пополнением продолжена практика привлечения представителей общественных организаций к участию в работе призывных комиссий.

В период весенней призывной кампании участвовали в работе призывных комиссий более 500 представителей общественных организаций. В ходе призыва также была обеспечена возможность присутствовать на заседаниях призывных комиссий родителям призывников. И таким правом весной 2017 года воспользовались 2100 родителей.

Кроме того, представителям общественных правозащитных организаций и родительских комитетов была обеспечена возможность сопровождать воинские команды с молодым пополнением от сборных пунктов субъектов Российской Федерации к местам прохождения военной службы.

Родители призывников, представители общественных организаций могли ознакомиться с условиями размещения, питания военнослужащих, организацией их отдыха и другими вопросами прохождения военной службы, побеседовать с представителями воинских частей.

Данная практика будет продолжена и в ходе предстоящего призыва. Однако необходимо отметить, что Министерство обороны не берет на себя обязательств по выплате сопровождающим компенсаций по расходам, понесенным ими в связи с сопровождением воинских команд, бронированию мест в транспорте для сопровождающих, оплате их проезда, размещения сопровождающих на время ожидания отправки воинской команды.

Весной 2017 года военными комиссариатами проведена значительная работа по недопущению уклонения гражданами от призыва на военную службу без уважительных причин.

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