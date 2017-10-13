13.10.2017 (17:57)

В Казахстан для участия в учении миротворцев стран ОДКБ переброшена российская военная авиация

Экипажи оперативно-тактической авиации Центрального военного округа перебазированы в Казахстан для участия в совместном учении миротворческих сил стран ОДКБ «Нерушимое братство-2017».

Звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» совершило перелет из Новосибирска на аэродром Жетыген, преодолев расстояние свыше 2,5 тыс. км. Совместную авиационную группу усилили также пара штурмовиков Су-25 российской авиабазы Кант в Киргизии, и самолет-разведчик Су-24МР из авиачасти, дислоцированной под Челябинском.

Летчики обеспечат поддержку с воздуха действий миротворческих сил, перевозку условно раненых, а также доставку грузов военного назначения и гуманитарной помощи. Ранее в Казахстан прибыли подразделения горной мотострелковой бригады из Республики Тыва. Всего от российской стороны к учению привлечено около 400 военнослужащих и 80 единиц техники.

Совместные маневры пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана. Основными целями учения являются укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения, навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении подразделениями при выполнении миротворческих задач.

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