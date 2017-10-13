13.10.2017 (17:37)

В Златоусте прошли соревнования юнармейцев

При поддержке фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, министерства образования и науки Челябинской области, регионального штаба движения «Юнармия» на базе средней школы № 38 города Златоуста прошло командно-штабное учение юнармейцев.

Его участников приветствовали начальник регионального штаба «Юнармии» Алексей Зязев, начальник муниципального штаба по Златоустовскому городскому округу Александр Филатов, представители администрации города, военного комиссариата.

Юнармейцы соревновалась в знаниях основ военной подготовки, преодолении полосы препятствий, на этапах военно-спортивной эстафеты.

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