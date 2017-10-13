13.10.2017 (15:00)

Делегации информационных структур Минобороны России и НОА Китая обменялись опытом работы в области информационного обеспечении военных ведомств

Делегации информационных структур Минобороны России и Национальной освободительной армии Китая провели обмен опытом в области информационного обеспечении военных ведомств.

Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков и его китайский коллега старший полковник ВУ Цянь – начальник Управления пресс-службы – пресс-секретарь Министерства обороны Китайской Народной Республики –– обсудили вопросы совместного информирования мировой общественности о многостороннем сотрудничестве между вооруженными силами Россия и Китая: совместных мероприятиях боевой подготовки, визитах делегаций двух стран, участии творческих коллективов в культурном обмене, при проведении Международных армейских игр, на других направлениях.

В ходе встречи представителями органов информационного обеспечения военных ведомств КНР и России обменялись опытом в практике работы пресс-служб, использовании официальных сайтов ведомств, социальных сетей и военных печатных СМИ.

В свою очередь генерал-майор Игорь Конашенков поделился с китайской делегацией опытом информирования российской и мировой общественности по вопросам оказания гуманитарной помощи мирному населению в Сирии, борьбы с терроризмом, организации работы СМИ в Сирийской Арабской Республике.

Главы делегаций договорились об обмене опытом на системной основе, для взаимодействия двух государств в области информационного обеспечения, направленного на повышение доверия граждан к национальным вооруженным силам, договорились об активизации совместной работы.

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