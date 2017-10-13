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13.10.2017 (17:15)

Противоминный центр ВС РФ подготовил более 800 сирийских саперов

Международный противоминный центр Вооруженных Сил РФ с февраля подготовил и экипировал более 800 сирийских саперов. Об этом сообщил начальник центра полковник Игорь Михайлик.

«В этом году мы подготовили более 800 сирийских саперов, которые уже приступили к работе. Все выпускники оснащаются российской экипировкой и оборудованием», – сказал он.

Полковник Игорь Михайлик также отметил, что подготовка саперов происходит в филиале противоминного центра на территории сирийской провинции Хомс.

Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России открыли в провинции Хомс в апреле 2017 года. Еще один филиал действует в Алеппо.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска
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