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13.10.2017 (16:44)

Разведчики Северного флота в полтора раза перевыполнили план по прыжкам с парашютом

Разведчики Северного флота в полтора раза перевыполнили план по прыжкам с парашютом

Их практическому выполнению всегда предшествовала серьезная подготовка на наземных тренажерах, где отрабатывались практические элементы выхода из самолёта и приземления, в том числе действия при нестандартных ситуациях.

Военнослужащие специальных разведывательных подразделений Северного флота в полтора раза превысили норму прыжков с парашютом в 2017 году. Наибольшее количество прыжков разведчики выполнили в летнем периоде обучения и продолжают совершенствовать навыки воздушного десантирования.

Воздушно-десантной подготовке спецподразделений Северного флота уделяется особое внимание. Личный состав выполняет прыжки с различных высот и отрабатывает приземление на ограниченные площадки приземления и на воду.

Обеспечение воздушно-десантной подготовки разведчиков осуществляют экипажи самолётов Ан-26 и вертолётов Ми-8 авиабазы объединения ВВС и ПВО флота.

В процессе воздушно-десантной подготовки каждый боец совершает прыжки с парашютами как обычной купольной системы, так и со специальными управляемыми типа «Арбалет».

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они совершенствуют боевые навыки по предназначению.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествует серьезная подготовка на наземных тренажерах. Отрабатываются практические элементы выхода из самолёта и приземления, в том числе действия при нестандартных ситуациях.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Разведывательные подразделения , ПВО , ВВС
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