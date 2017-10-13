13.10.2017 (15:21)

В Приморье пройдет ключевое тактическое учение с обновленным соединением ВДВ

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России проведут масштабное тактическое учение в Приморье с отдельным десантно-штурмовым соединением, дислоцированным в Уссурийске.

В ключевом мероприятии боевой подготовки ВДВ, основная фаза которого пройдет с 18 по 20 октября, примут участие около 2000 военнослужащих, было задействовано более 400 единиц боевой и специальной техники.

В ходе учения соединение ВДВ впервые за время своего существования десантирует парашютным способом боевую технику, недавно поступившую на вооружение, и личный состав вслед за боевыми машинами.

В ходе первой части тактического учения с Уссурийским соединением ВДВ десантники планируют провести захват аэродрома условного противника.

При реализации мероприятий второй части учения десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения ВДВ совершат многокилометровые комбинированные марши с практической переправой по понтонному мосту, а затем в ходе маневренной обороны проведут боевую стрельбу.

Военнослужащие будут действовать в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия.

На тактическом учении, которое носит плановый характер, будут отработаны элементы боевой готовности, практическая переброска подразделений ВДВ по воздуху и практическое десантирование боевой техники и личного состава из самолетов Ил-76 в заданный район.

Справочно:

Уссурийское десантно-штурмовое соединение после вхождения в состав ВДВ получило новые парашютные системы для десантирования личного состава, боевую технику со средствами для десантирования, новейшую экипировку, современные средства связи и управления войсками, различные типы беспилотных летательных аппаратов и новейшее вооружение.

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